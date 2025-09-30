В элитной многоэтажке в Москве сломались лифты

В Москве в элитном многоэтажном доме сломались лифты

В одном из элитных многоэтажных домов в Москве сломались лифты. Жильцы жалуются на частые очереди к подъемникам, передает 360.ru.

Речь идет о 39-этажном доме бизнес-класса «Селигер Сити». По словам одной из собственниц, лифты перестают работать регулярно в течение полугода. На данный момент в доме доступен только один лифт из трех. При этом и действующий лифт работает неисправно: при движении в нем мигает свет. Чтобы попасть в свои квартиры, жильцам приходится стоять в очереди по 10-15 минут.

«Вчера не работали с шести утра и до полудня. В доме много пенсионеров, молодых мам и беременных», — заявила собеседница издания. Она добавила, что жильцы неоднократно обращались в ГИС ЖКХ и управляющую компанию, но ситуация остается прежней. Накануне УК впервые отреагировала на обращения жильцов, заявив, что ответственность за состояние лифтов лежит на Россетях.

