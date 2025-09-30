Бывший СССР
В Европе засомневались насчет «стены дронов» на востоке НАТО

Писториус не стал возлагать надежды на «стену дронов» на восточной границе НАТО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Freepik

Реализация проекта «стена дронов» на восточной границе НАТО не будет быстрой, поэтому здесь «надо искать другие решения». Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, пишет Politico.

По словам Писториуса, эту инициативу он оценивает положительно, но действовать власти должны в соответствии с приоритетами. Как подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства, защита от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) необходима, но не с помощью «стены дронов». «Россия становится все большей угрозой для НАТО», — сказал Писториус.

Еще один участник дискуссии, министр обороны Нидерландов Рюбен Брекелманс, начал призывать к инвестированию в более эффективные системы борьбы с беспилотниками и выступил за то, чтобы «сотрудничать с Украиной и действовать намного быстрее, чем сейчас». Сторонники проекта озвучивают сроки в месяцы и годы, а «эффективные решения нужны сегодня», заявил Брекелманс.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал «стену дронов» вдоль восточной границы страны. По его словам, ставку армия должна делать на искусственный интеллект, который они хотят видеть и в БПЛА. Проект сначала должны обсудить в Евросоюзе,

