Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 30 сентября 2025Мир

В правительстве Израиля назвали позором извинения Нетаньяху перед Катаром

JP: В правительстве Израиля назвали извинения Нетаньяху перед Катаром позором
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Will Oliver / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

В правительстве Израиля назвали позором извинения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху перед Катаром за удар по Дохе. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (JP).

«Лизоблюдство и извинения перед государством, которое поддерживает и финансирует террор, — это позор», — сказал министр финансов Бецалель Смотрих. По мнению главы партии «Демократы» Яира Голана, Нетаньяху скомпрометировал себя этим поступком и показал свою слабость.

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир назвал Катар «врагом Израиля» и подчеркнул, что удар по Дохе был «глубоко моральным и справедливым». Лидер партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман, в свою очередь, удивился, что Нетаньяху никогда не извинялся перед израильтянами за то, что при его правлении пострадали тысячи сограждан.

Ранее премьер Израиля принес извинения своему катарскому коллеге Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за удар израильской армии по Дохе. «Он выразил сожаление в связи с утратой сотрудника службы безопасности Катара в результате нападения, а также извинился за нарушение суверенитета страны», — указано в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    В США захотели перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС

    В правительстве Израиля назвали позором извинения Нетаньяху перед Катаром

    Парень попытался вылечить девушку с помощью советов из интернета и остался один

    Появились подробности о смерти известного российского писателя

    Пентагон решил закупить ракеты из-за возможного конфликта с Китаем

    Названы сроки увольнения спецпосланника Трампа

    Раскрыты три незаметно разрушающие здоровье ночные привычки

    Яхтсмен таинственно исчез вместе с судном

    Песков объяснил причину отсутствия Путина в соцсетях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости