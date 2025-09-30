Степанов: НАТО хочет ликвидировать ПМР ради создания плацдарма против России

НАТО хочет ликвидировать Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), чтобы создать новый плацдарм для борьбы против России. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

Он отметил, что существование Приднестровья мешает странам Североатлантического альянса установить контроль над Молдавией, Румынией и Украиной. Эксперт подчеркнул, что ключевыми задачами Брюсселя и Вашингтона в регионе являются наращивание военного присутствия и формирование бесшовного плацдарма на юго-восточном фланге.

Кроме того, он подчеркнул, что вступление в конфликт Молдавии облегчается тем, что она не является членом НАТО. «Ее можно использовать для прямой военной агрессии против Приднестровья без опасений последующей эскалации и гарантированного вовлечения в прямой конфликт России и стран НАТО», — сказал Степанов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующее руководство Молдавии делает переговоры по урегулированию в Приднестровье невозможными. Он добавил, что Кишинев под руководством президента Майи Санду и ее партии полностью исключает диалог с Россией.