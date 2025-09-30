Бывший СССР
В России объяснили желание НАТО избавиться от Приднестровья

Степанов: НАТО хочет ликвидировать ПМР ради создания плацдарма против России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

НАТО хочет ликвидировать Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), чтобы создать новый плацдарм для борьбы против России. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

Он отметил, что существование Приднестровья мешает странам Североатлантического альянса установить контроль над Молдавией, Румынией и Украиной. Эксперт подчеркнул, что ключевыми задачами Брюсселя и Вашингтона в регионе являются наращивание военного присутствия и формирование бесшовного плацдарма на юго-восточном фланге.

Кроме того, он подчеркнул, что вступление в конфликт Молдавии облегчается тем, что она не является членом НАТО. «Ее можно использовать для прямой военной агрессии против Приднестровья без опасений последующей эскалации и гарантированного вовлечения в прямой конфликт России и стран НАТО», — сказал Степанов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действующее руководство Молдавии делает переговоры по урегулированию в Приднестровье невозможными. Он добавил, что Кишинев под руководством президента Майи Санду и ее партии полностью исключает диалог с Россией.

