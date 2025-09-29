Бывший СССР
Песков описал словом «невозможно» переговоры по Приднестровью

Песков: Руководство Молдавии делает переговоры по Приднестровью невозможными
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Действующее руководство Молдавии делает переговоры по урегулированию в Приднестровье невозможными. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается урегулирования (конфликта в Приднестровье — прим. «Ленты.ру»), это сложная тема. Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдавии, говорить об этом сложно и почти невозможно», — описал он.

Песков пояснил, что руководство Молдавии полностью исключает диалог с Россией. 28 сентября в постсоветской стране состоялись парламентские выборы. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала 50,15 процента.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (ЕС), представитель партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что результаты парламентских выборов в Молдавии соответствуют стратегическим интересам Украины.

