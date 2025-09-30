Экономика
14:02, 30 сентября 2025Экономика

В России захотели снизить ипотечную ставку для одной категории граждан

В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для семей с двумя и более детьми
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Госдуме захотели сохранить ставку по семейной ипотеке на уровне шести процентов годовых для семей с одним ребенком, но снизить ее для семей с двумя и более детьми. С таким предложением к главе Минфина Антону Силуанову обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru.

Депутат отметил, что у многих граждан вызвала беспокойство идея привязать размер ставки по льготной ипотеке к количеству детей. «Люди отмечают, что действующая ставка на уровне шести процентов помогала многим семьям с детьми улучшить жилищные условия, и просят ее не повышать», — заявил Миронов.

Схема, которую предложили ранее, предполагает, что семьи с одним ребенок смогу взять ипотеку по ставке 12 процентов годовых. По словам парламентария, это может поставить под угрозу достижение целей, ради которых была запущена программа — улучшение демографии и обеспечение доступного жилья для молодых семей.

Миронов считает, что разумнее будет оставить прежнюю ставку в шесть процентов для пар с одним ребенком и снижать ее для тех, кто имеет больше детей. Так, семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на ставку четыре процента, с тремя — два процента, с четырьмя и более — один процент.

Ранее риелтор Татьяна Решетникова оценила последствия ужесточения условий семейной ипотеки. По ее словам, повышение ставки с 6 до 12 процентов приведет к резкому росту ежемесячного платежа.

