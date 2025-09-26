Раскрыты последствия ужесточения условий по семейной ипотеке

Эксперт Решетникова: Платеж по семейной ипотеке под 12 % взлетит на 54–72 %

Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12 процентов годовых приведет к резкому росту ежемесячного платежа. Последствия ужесточения условий по льготным кредитам на жилье раскрыла замруководителя ипотечного департамента риелторской компании Татьяна Решетникова, пишет NEWS.ru.

При оформлении кредита на 30 лет ежемесячные взносы с новой ставкой вырастут на 72 процента, а при сроке кредитования в 20 лет — на 54 процента. «В первую очередь это сократит разницу в переплате по семейной и рыночной ипотеке и обострит конкуренцию между строящимся и готовым жильем», — предупредила эксперт.

Решетникова также не исключает, что потенциальные покупатели переключатся с рынка новостроек на вторичное жилье. Поэтому спрос на строящееся жилье рискует ослабнуть еще сильнее.

Ранее стало известно, что Минфин рассматривает возможность ужесточить условия по семейной ипотеке. Ставку по таким кредитам хотят привязать к количеству детей у пары. Так, семьям с одним ребенком хотят предложить покупать жилье под 12 процентов, с двумя детьми — под 6 процентов, а с тремя и более — под 2-4 процента. Так власти рассчитывают стимулировать рождаемость в стране.