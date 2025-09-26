Условия семейной ипотеки в России захотели ужесточить

Минфин захотел привязать размер ставки по семейной ипотеке к количеству детей

Минфин рассматривает возможность ужесточить условия семейной ипотеки, привязав размер ставки к количеству детей в семье. Об этом пишет «РБК».

Согласно новой системе, семьи с одним ребенком смогут взять кредит по ставке 12 процентов годовых, с двумя — шесть процентов, с тремя — два-четыре процента. Таким образом правительство хочет мотивировать граждан повышать демографию.

Сейчас семейная ипотека не зависит от количества детей в семье и работает по единой ставке в шесть процентов годовых.

Ранее сообщалось, что в России вырос объем выданной ипотеки. В августе было оформлено около трех тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 20 миллиардов рублей, что более чем на 30 процентов превышает показатели июля.