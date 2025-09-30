В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

В Крыму начали публиковать информацию о наличии и ценах на топливо на АЗС. Сведения стали размещать на официальном сайте правительства Крыма.

Сейчас в российском регионе публикуют информацию о наличии топлива на АЗС четырех компаний. Самые крупные сети нефтетрейдеров в Крыму — ООО «Кедр» и «ТЭС».

«Во исполнение поручения главы республики Министерством топлива и энергетики республики Крым совместно с предприятиями-трейдерами проведен анализ запасов светлых нефтепродуктов, подлежащих реализации через сети АЗС во всех муниципальных образованиях», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов поручил на фоне ситуации с топливом на АЗС ежедневно обнародовать информацию о наличии бензина на автозаправках. Также он принял решение ограничить продажи топлива.

«С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — написал Аксенов.

По итогам встречи у главы региона на ближайший месяц зафиксировали стоимость дизельного топлива на уровне до 75 рублей за литр, бензина марки АИ-92 — до 70 рублей, бензина марки АИ-95 — до 76 рублей за литр и бензина марки АИ-95 Премиум — до 80 рублей за литр соответственно.