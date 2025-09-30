Силовые структуры
В Северной Осетии арестовали семерых сотрудников Росгвардии

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Отмечается, что в суд Владикавказа поступило ходатайство СК России об избрании меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников ведомства.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере») и статьей 291 пункта 1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке, главы Совета судей России Виктора Момотова.

