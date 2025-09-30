В Северной Осетии арестовали семерых сотрудников Росгвардии

В Северной Осетии арестовали семерых сотрудников управления Росгвардии

Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Отмечается, что в суд Владикавказа поступило ходатайство СК России об избрании меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников ведомства.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере») и статьей 291 пункта 1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке, главы Совета судей России Виктора Момотова.