В Северной Осетии арестовали семерых сотрудников Росгвардии

Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Отмечается, что в суд Владикавказа поступило ходатайство СК России об избрании меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников ведомства.
Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере») и статьей 291 пункта 1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).
Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке, главы Совета судей России Виктора Момотова.