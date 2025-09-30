В США мужчина перелез через забор Белого дома

В понедельник, 29 сентября, представители Секретной службы США задержали мужчину, который предпринял попытку перелезть через забор Белого дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел около 16:55, когда мужчину в светоотражающих очках, пиджаке и галстуке заметили у резиденции американского президента. Его сопроводили два агента, которые надели наручники и вывели виновника происшествия с охраняемой территории, уточняет издание.

Мужчина был арестован сотрудниками Военного подразделения Секретной службы США за незаконное проникновение. Вскоре его доставили во 2-й округ столичного полицейского управления, чтобы разобраться в произошедшем.

Как сообщалось ранее, автомобиль Секретной службы США загорелся у места встречи президента Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной пожара оказалась неисправность электропроводки.