Мир
08:18, 30 сентября 2025

В США мужчина перелез через забор Белого дома

DM: В США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В понедельник, 29 сентября, представители Секретной службы США задержали мужчину, который предпринял попытку перелезть через забор Белого дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел около 16:55, когда мужчину в светоотражающих очках, пиджаке и галстуке заметили у резиденции американского президента. Его сопроводили два агента, которые надели наручники и вывели виновника происшествия с охраняемой территории, уточняет издание.

Мужчина был арестован сотрудниками Военного подразделения Секретной службы США за незаконное проникновение. Вскоре его доставили во 2-й округ столичного полицейского управления, чтобы разобраться в произошедшем.

Как сообщалось ранее, автомобиль Секретной службы США загорелся у места встречи президента Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной пожара оказалась неисправность электропроводки.

