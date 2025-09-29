Машина Секретной службы США загорелась у места встречи Трампа и Нетаньяху

People: Автомобиль Секретной службы загорелся у места встречи Трампа и Нетаньяху

Автомобиль Секретной службы США загорелся около Белого дома незадолго до встречи американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает журнал People.

В ходе расследования выяснилось, что причиной пожара стала неисправность электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что инцидент не повлиял на работу по обеспечению безопасности на мероприятии.

Встреча Трампа и Нетаньяху состоялась 29 сентября. Во время встречи, приветствуя главу израильского правительства, глава Белого дома заявил, что он «очень уверен» в возможности быстрого достижения мира в секторе Газа.

После этого Трамп опубликовал свой план завершения конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Нетаньяху согласился с планом Трампа.