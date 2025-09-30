Нетаньяху поддержал Трампа по сделке с Газой

Нетаньяху согласился с планом Трампа по завершению конфликта в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за соглашение о прекращении военного конфликта в Газе, которое было представлено американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The Washington Post.

Глава Белого дома назвал этот день «прекрасным, возможно, одним из величайших дней в истории цивилизации». Такое высказывание он сделал на выступлении с Нетаньяху после многочасовых встреч в Белом доме, пишет издание. По его словам, ХАМАС хочет добиться сделки, однако если они сорвут подписание соглашения, то Вашингтон «даст Израилю зеленый свет на продолжение борьбы».

Израиль со своей стороны одобрил такое предложение Трампа, когда премьер-министр еврейского государства позвонил премьер-министру Катара Мухаммеду бин Абдель Рахману Аль Тани, чтобы принести извинения за авиаудар по жилому дому в столице Катара Дохе. Предварительно известно, что там собрались высокопоставленные должностные лица ХАМАС.

Ранее лидер США Дональд Трамп опубликовал свой план завершения конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. В нем американский президент предлагает заморозку всех военных операций, а после этого должны ввести международный контингент с участием арабских сил.