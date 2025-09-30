Наука и техника
10:46, 30 сентября 2025Наука и техника

В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя

TNI: ВВС США отказываются от F-22 Raptor из-за высокой стоимости обслуживания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США снимают с вооружения истребители пятого поколения F-22 Raptor из-за высокой стоимости их обслуживания. Отказ от самолетов объяснил обозреватель The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

По его словам, F-22 остается самым мощным истребителем, который когда-либо стоял на вооружении. Касс отметил, что за годы эксплуатации у самолета не появились сравнимые конкуренты.

«Однако, несмотря на значительный успех платформы, она активно снимается с вооружения. Выдающийся истребитель для завоевания превосходства в воздухе, скорее всего, будет отправлен в отставку до того, как его по-настоящему испытают в воздушном бою», — говорится в материале.

Автор напомнил, что производственную линию F-22 закрыли в 2012 году. К тому моменту производитель выпустил 187 самолетов, а изначально ВВС планировали купить 750 F-22. Отказ от дальнейшего выпуска объяснили необоснованными затратами. Тогда США вели войны с повстанцами, в которых дорогой самолет не мог в полной мере раскрыть свой потенциал.

После закрытия производственной линии стоимость обслуживания каждого F-22 резко возросла, а выпуск более доступного F-35 Lightning II и смещение акцентов в Пентагоне на беспилотники привели к дальнейшему сокращению парка F-22.

Ранее в сентябре стало известно, что компания Lockheed Martin захотела модернизировать старые F-22. Производитель ведет переговоры с Пентагоном о доработке самолетов версии Block 20, которые используют для обучения пилотов.

