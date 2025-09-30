Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Передача ВСУ Tomahawk приведет к войне США и РФ

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk неизбежно приведет к началу прямого военного столкновения США и России в Европе. С таким заявлением на своей странице на платформе Substack выступил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

«Это решение опрометчивое и может привести к эскалации конфликта. Оно поставит США на прямой курс столкновения с Россией, который может привести к войне в Европе», — сказал бывший чиновник.

Ранее Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог повлиять на своего американского коллегу Дональда Трампа, чтобы тот увеличил военную помощь Киеву.