Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 30 сентября 2025Мир

В США предостерегли от передачи ракет Tomahawk Украине

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Передача ВСУ Tomahawk приведет к войне США и РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roderick Eubanks / U.S. Navy photo / Handout / Reuters

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk неизбежно приведет к началу прямого военного столкновения США и России в Европе. С таким заявлением на своей странице на платформе Substack выступил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

«Это решение опрометчивое и может привести к эскалации конфликта. Оно поставит США на прямой курс столкновения с Россией, который может привести к войне в Европе», — сказал бывший чиновник.

Ранее Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог повлиять на своего американского коллегу Дональда Трампа, чтобы тот увеличил военную помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии начал «крестовый поход» на фон дер Ляйен

    Политолог высказался о вероятности завершения конфликта в Газе

    Армения и Украина договорились развивать сотрудничество

    Популярная российская блогерша едва не лишилась жизни из-за алкоголя

    Фон дер Ляйен назвали отстойной

    В России предложили отменить некоторые льготы по НДС

    Компаньон бывшего главы Совета судей России попал под стражу по делу о мошенничестве

    Бывший генсек НАТО рассказал о несговорчивости Зеленского

    В российском регионе зафиксировали мощный афтершок

    В США предупредили Россию о последствиях размещения ядерного оружия в Южной Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости