Бывший чиновник Пентагона Брайен: Зеленский не смог повлиять на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не смог повлиять на своего американского коллегу Дональда Трампа, чтобы тот увеличил военную помощь Киеву. С таким заявлением на своей странице на платформе Substack выступил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

«Россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение», — рассказал бывший чиновник.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия окончательно победила в конфликте с Украиной.