20:39, 29 сентября 2025Мир

На Западе признали неспособность Зеленского повлиять на Трампа

Бывший чиновник Пентагона Брайен: Зеленский не смог повлиять на Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент Украины Владимир Зеленский не смог повлиять на своего американского коллегу Дональда Трампа, чтобы тот увеличил военную помощь Киеву. С таким заявлением на своей странице на платформе Substack выступил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

«Россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение», — рассказал бывший чиновник.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия окончательно победила в конфликте с Украиной.

