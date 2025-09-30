Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:50, 30 сентября 2025Мир

В США рассказали о важной правке Израиля в план Трампа по Газе

WSJ: Израиль внес правки в план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / AdMedia / Global Look Press

Израиль участвовал в формировании плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Joutnal (WSJ).

По данным издания, израильские власти внесли несколько правок, которые были включены в итоговый текст документа. В частности, документ оставляет возможность создания суверенного палестинского государства, но при этом в нем не говорится о двухгосударственном решении.

Арабские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, в разговоре с изданием усомнились, что Саудовская Аравия согласится финансировать план Трампа «без четкого пути к решению конфликта по принципу создания двух государств».

Ранее американский лидер представил свой план по Газе, он состоит из 20 пунктов. В документе, в частности, предлагается заморозка всех военных операций и введение на территорию анклава международного контингента с участием арабских сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не мир» или «война нового типа». В Европе заявили об изменившихся отношениях с Россией

    Мошенники нацелились на одну категорию россиян

    В спецназе «Ахмат» объяснили бесполезность миноискателей на передовой

    Двое мужчин отбились от напавшего на них в горах медведя

    БДСМ-госпожа раскрыла неожиданную правду о мужчинах в порно

    В США рассказали о важной правке Израиля в план Трампа по Газе

    Стало известно о принудительном взыскании долгов с актера Петренко

    Сальдо назвал желающие присоединиться к России регионы Украины

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени собственников квартир

    В Подмосковье успешно прооперировали молодого человека с необычным ранением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости