Варламова рассмешил общественный туалет в одной стране

Блогер Варламов заявил, что его рассмешил платный общественный туалет в Исландии

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что его рассмешил общественный туалет в одной стране. Необычную находку он показал на видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что ехал по трассе в Исландии и увидел общественный туалет. Блогер объяснил, что рядом с ним нет никакой инфраструктуры и других построек.

При этом посещение туалета оказалось платным и стоило 3,25 доллара (около 268 рублей). «До этого могли додуматься только исландцы (...) За туалет просто в *** [захолустье] они берут деньги», — сказал, смеясь, Варламов.

Он также заметил, что, судя по состоянию местности вокруг постройки, люди не хотят платить за туалет и справляют нужду рядом со зданием. Блогер добавил, что рядом с туалетом есть смотровая площадка, которую можно посетить бесплатно.

Ранее Варламову не разрешили выпить пиво на острове Тувалу в Тихом океане. Блогер рассказал, что по воскресеньям в стране запрещено продавать алкоголь.