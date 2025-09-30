Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:21, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Варламова рассмешил общественный туалет в одной стране

Блогер Варламов заявил, что его рассмешил платный общественный туалет в Исландии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube (автор канала Илья Варламов признан Минюстом иностранным агентом)

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что его рассмешил общественный туалет в одной стране. Необычную находку он показал на видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что ехал по трассе в Исландии и увидел общественный туалет. Блогер объяснил, что рядом с ним нет никакой инфраструктуры и других построек.

При этом посещение туалета оказалось платным и стоило 3,25 доллара (около 268 рублей). «До этого могли додуматься только исландцы (...) За туалет просто в *** [захолустье] они берут деньги», — сказал, смеясь, Варламов.

Он также заметил, что, судя по состоянию местности вокруг постройки, люди не хотят платить за туалет и справляют нужду рядом со зданием. Блогер добавил, что рядом с туалетом есть смотровая площадка, которую можно посетить бесплатно.

Ранее Варламову не разрешили выпить пиво на острове Тувалу в Тихом океане. Блогер рассказал, что по воскресеньям в стране запрещено продавать алкоголь.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Трамп подтвердил отправку двух субмарин

    Пассажирский самолет экстренно развернулся над Европой из-за дыма на борту

    Известный режиссер рассказал о первых симптомах рака простаты

    Медведев поругался с судьей на турнире в Пекине

    Собака и полицейский защитили друг друга перед поджигателем с лопатой

    Создатель GTA назвал лучшую видеоигру

    Младенец заплатил жизнью за ссору родителей в российском регионе

    «Чувствую себя плохо, по всему телу выросли папилломы». Больного раком российского офицера отправили на передовую вместо лечения

    Варламова рассмешил общественный туалет в одной стране

    В Москве открыли уникальную трассу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости