09:09, 18 сентября 2025

Варламову не разрешили пить пиво в одной стране

Блогер Варламов заявил, что на острове Тувалу в воскресенье не продают алкоголь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube (автор канала Илья Варламов признан Минюстом иностранным агентом)

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что ему не разрешили выпить пива в выходной день в одной стране в Тихом океане. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

По словам Варламова, на острове Тувалу по воскресеньям нигде не продают алкоголь. Он признался, что захотел купить пиво в отеле, однако не смог этого сделать. «Пиво в отеле есть. Но оно закрыто на замок в холодильнике. Никакие уговоры не помогают, потому что ребята говорят: "У нас полиция очень строго следит за тем, сколько пива у нас остается"», — пожаловался блогер.

Он уточнил, что тех, кто продает алкоголь в выходной день, штрафуют на сумму до 655 долларов (около 55 тысяч рублей).

Ранее Варламов побывал в библиотеке австралийского города Парраматта и обнаружил книги о президенте Украины Владимире Зеленском. По словам блогера, на полке он увидел три произведения, посвященных ему.

