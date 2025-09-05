Варламов обнаружил разнообразие книг о Зеленском в библиотеке

Блогер Варламов увидел в библиотеке Парраматты три книги о президенте Зеленском

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил публичную библиотеку в городе Парраматта в Австралии и обнаружил там разнообразие книг о президенте Украины Владимире Зеленском. Его блогер продемонстрировал в видео, доступном на YouTube.

Варламов побывал в недавно открывшейся библиотеке в центре города. Показывая читальный зал, блогер подошел к одному из стеллажей. На нем стояло три книги о Зеленском. «Прямо большое разнообразие книг про Зеленского. Три книги про Зеленского на одной полке», — рассказал он.

Варламов признался, что ему понравилась австралийская библиотека. Он счел ее уютной и красивой. Кроме того, как уточнил блогер, посетить эту библиотеку можно бесплатно.

Ранее Варламов побывал в Сингапуре и сравнил его с тюрьмой. Инфлюэнсер рассказал, что в стране есть много необычных запретов, например, на кормление голубей.