Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:27, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Варламов побывал в одной из самых развитых стран мира и сравнил ее с тюрьмой

Блогер Варламов удивился, что в Сингапуре есть штраф за кормление голубей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Сингапуре и удивился большому количеству запретов там. В видео, доступном на YouTube, он сравнил эту одну из самых развитых стран мира с тюрьмой.

«Ты постоянно боишься случайно нарушить какой-нибудь закон. Нельзя есть в метро, подключаться к чужому Wi-Fi, даже сидеть с открытыми шторами дома. И за все это грозят серьезные штрафы. Иногда кажется, что ты не в городе будущего, а в идеально убранной тюрьме», — посетовал блогер. По его словам, гнетущую атмосферу также создают многочисленные запрещающие знаки.

Варламов добавил, что в Сингапуре есть и другие необычные запреты. В частности, там нельзя жевать жвачку, сидеть в заведенном автомобиле, петь песни с нецензурными словами в общественном месте и кормить голубей. Он рассказал, что тем, кто дает еду птицам, грозит большой штраф.

Ранее Варламов рассказал, что его обокрали в Бразилии. По словам блогера, у него вырвали из рук телефон в Рио-де-Жанейро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости