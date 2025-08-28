Варламов побывал в одной из самых развитых стран мира и сравнил ее с тюрьмой

Блогер Варламов удивился, что в Сингапуре есть штраф за кормление голубей

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Сингапуре и удивился большому количеству запретов там. В видео, доступном на YouTube, он сравнил эту одну из самых развитых стран мира с тюрьмой.

«Ты постоянно боишься случайно нарушить какой-нибудь закон. Нельзя есть в метро, подключаться к чужому Wi-Fi, даже сидеть с открытыми шторами дома. И за все это грозят серьезные штрафы. Иногда кажется, что ты не в городе будущего, а в идеально убранной тюрьме», — посетовал блогер. По его словам, гнетущую атмосферу также создают многочисленные запрещающие знаки.

Варламов добавил, что в Сингапуре есть и другие необычные запреты. В частности, там нельзя жевать жвачку, сидеть в заведенном автомобиле, петь песни с нецензурными словами в общественном месте и кормить голубей. Он рассказал, что тем, кто дает еду птицам, грозит большой штраф.

