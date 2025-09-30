Вернувшийся из плена боец ВСУ отправился на фронт и был ликвидирован

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рубан, вернувшийся из плена после обмена, снова пошел воевать и был ликвидирован в Сумской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области уничтожен боевик ВСУ, ранее побывавший в российском плену», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Рубан родился в 2000 году в поселке Боровая Харьковской области. В 2022 году его взяли в плен, а спустя два года обменяли.

Представитель силовых структур отметил, что перед обменом пленных спрашивают, пойдут ли они воевать снова. Все как один отвечают, что не пойдут, отметил собеседник агентства.

Ранее ВСУ нанесли удар с дрона по окруженным солдатам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Бойцы пытались сдаться в плен на харьковском направлении.