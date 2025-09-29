Бывший СССР
Военные ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев с поднятыми руками

Бойцы ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев из окруженных 57-й и 127-й бригад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с дрона по окруженным солдатам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Бойцы пытались сдаться в плен на харьковском направлении, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Как уточняется, украинские подразделения были окружены в лесу близ Синельниково. Всего же в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ, и они начинают сдаваться в плен.

«Группа из трех военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады попыталась сдаться в плен, выдвинувшись в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками, но попала под удар дронов со стороны сослуживцев», — уточнил источник в силовых структурах.

При этом двое были убиты, одному удалось сдаться, сохранив свою жизнь.

Ранее боец из 95-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Андреев рассказал, что сдался в плен из-за страха быть убитым собственными сослуживцами. До этого пленный ВСУ Александр Клименко рассказал, что взятка за возможность остаться в украинском тылу возросла до 15 тысяч долларов.

В свою очередь, украинский пленный Сергей Медведченко из 143-й бригады ВСУ заявил, что не знает, смог бы убить брата, воюющего в рядах ВС РФ.

    Все новости