Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после его слов об ожидании крупной суммы от западных стран. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Французский политик отреагировал на публикацию Зеленского, где тот заявил, что Киев хочет получать один миллиард долларов в месяц от Запада в рамках инициативы «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL). Этот механизм в рамках НАТО предусматривает отправку американского оружия на Украину за счет европейских стран.

«Неужели французы действительно собираются согласиться на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что больше нет ни одного евро на больницы или на пенсии?» — задался вопросом Филиппо.

Политик призвал Париж отказаться от финансовой и военной поддержки Украины.

Ранее Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу список требуемого оружия на 90 миллиардов долларов. Он отметил, что просьба к главе Белого дома передать крылатые ракеты Tomahawk Вооруженным силам Украины является частью «большой сделки» по приобретению американского вооружения. По его словам, Киев также готов к отдельным соглашениям по другим видам оружия, включая дальнобойное.