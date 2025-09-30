Бывший СССР
Военкор предрек гарнизону ВСУ в Северске переход на голодный паек при одном условии

Коц: Российские войска могут перерезать последний путь снабжения ВСУ в Северске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Российские войска могут начать наступление на населенные пункты Дроновка и Платоновка, тем самым лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) последнего безопасного пути снабжения гарнизона в Северске Донецкой народной республики (ДНР). Такой сценарий в своем Telegram-канале допустил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, после взятия Северска Малого Вооруженные силы России могут развить наступление дальше и перерезать трассу Т 0513, ведущую к Лиману и Славянску. Журналист подчеркнул, что это последний безопасный путь снабжения для гарнизона ВСУ в городе.

«Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придется переходить на голодный паек», — написал военкор.

Минобороны России сообщило о взятии Северска Малого 30 сентября. Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения Южной группировки войск.

