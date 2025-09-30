Мир
00:16, 30 сентября 2025Мир

Воевавшего за Украину брата Вэнса пригласили на форум в Польше

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Нейта Вэнса, двоюродного брата вице-президента США Джей Ди Вэнса, пригласили на форум по безопасности в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие с его участием пройдет в Варшаве во вторник, 30 сентября. Дискуссия будет называться «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».

В документах форума Нейт Вэнс заявлен как «ветеран войны на Украине». Вэнс провел три года на Украине и оставил службу в начале 2025 года.

Ранее Нейт Вэнс выразил несогласие со взглядами вице-президента США на Украину и Владимира Зеленского. «Я был разочарован. Я мог бы рассказать ему правду. Но он никогда не пытался узнать больше», — отреагировал он на перепалку Джей Ди Вэнса с Зеленским в Белом доме.

