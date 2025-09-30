Выброшенные на свалку крест с могилы бойца «Вагнера» и флаг России показали на видео

В Курганской области осквернили могилу бойца СВО, крест нашли на свалке

В Курганской области выброшенные на свалку крест с могилы бойца СВО и венки показали на видео. Снятые местной жительницей кадры опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

Женщина показывает стихийную свалку рядом с кладбищем. На ней среди прочего мусора лежат надгробные венки. Спустившись в овраг, женщина показывает крест, который был установлен на могиле военнослужащего. С него скручена фотография бойца.

Россиянка упоминает о некоем памятнике, на котором сейчас установлена звезда «Вагнера» — солдат проходил службу в ЧВК. Возможно, крест оказался на свалке после того, как был заменен на постоянный памятник. Там же, на свалке, лежит российский триколор.

Ранее в Калининградской области могилу другого участника СВО осквернили на глазах у его матери. При ней на кладбище заехал микроавтобус и набрал предназначенный для установки памятника солдату песок. Пока родственники военнослужащего устанавливали, кто именно мог находиться в машине, неизвестные успели скрыться.