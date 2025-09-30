Интернет и СМИ
09:08, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Вылечившийся от рака телеведущий узнал о болезни благодаря одному анализу

Вылечившийся от рака простаты ведущий Болл призвал мужчин сдать анализ на ПСА
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: walesonline.co.uk

Известный британский телеведущий Джонни Болл (настоящее имя — Грэм Болл), вылечившийся от рака простаты, рассказал, что узнал об онкологическом заболевании благодаря одному анализу. Об этом пишет Wales Online.

По словам Болла, у него не было никаких симптомов рака и он узнал о заболевании только после того, как сдал анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Ведущий призвал мужчин старше 50 лет тоже сдать этот анализ. «Нужно пойти и сдать анализ на ПСА, и тогда вы узнаете, [больны ли вы раком]», — сказал он.

Болл также заявил, что не рассказывал дочери о своей болезни. Кроме того, он заверил, что полностью излечился от рака.

Ранее телеведущий раскрыл, что у него обнаружили рак простаты в 2022 году. Болл уточнил, что ежедневно в течение трех месяцев он проходил лучевую терапию.

