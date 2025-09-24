87-летний телеведущий рассказал о лечении рака

87-летний британский ведущий Болл заявил, что лечился от рака простаты

Известный британский телеведущий Джонни Болл (настоящее имя — Грэм Болл) рассказал, что в 2022 году у него нашли рак простаты. Об этом пишет The Mirror.

По словам 87-летнего ведущего, ежедневно в течение трех месяцев он проходил лучевую терапию. «Я справился с этим, теперь я в порядке», — заявил Болл.

Бывший ведущий детских телепрограмм добавил, что проверяется на рак простаты каждый год. Он также назвал себя везунчиком и добавил, что сегодня это заболевание можно излечить.

Ранее о борьбе с раком простаты рассказал актер театра и кино, бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев. Он сообщил, что дважды победил это онкологическое заболевание.

Перед этим стало известно, что рак простаты обнаружили у популярного шотландского стендап-комика и радиоведущего Фреда Маколея. Он уточнил, что до постановки диагноза не замечал у себя никаких симптомов заболевания.