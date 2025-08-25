Интернет и СМИ
Бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о борьбе с раком

Бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» Григорьев дважды победил рак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер театра и кино, бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев дважды победил рак. О борьбе с заболеванием он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, фрагмент эфира доступен на сайте телеканала.

По словам Григорьева, когда у него обнаружили рак простаты, болезнь была практически на последней стадии. Ведущий прошел лечение и смог победить болезнь. Однако около года назад у него начался рецидив заболевания.

«Очередные анализы показали, что увеличение [опухоли] происходит, к счастью, небольшое. Мне, наверное, повезло, (...) потому что это медленно развивалось», — отметил бывший ведущий «Спокойной ночи, малыши!». Он добавил, что смог побороть рак во второй раз.

Ранее сообщалось, что народной артистке России Ангелине Вовк, которая также была одной из ведущих «Спокойной ночи, малыши!», потребовалась помощь врачей. Позднее ее директор Светлана Торгало заявила, что ведущая чувствует себя хорошо.

Юрий Григорьев запомнился российским зрителям как дядя Юра из программы «Спокойной ночи, малыши!». Он вел передачу в 1990-х годах.

