Из жизни
02:01, 30 сентября 2025Из жизни

Яхтсмен таинственно исчез вместе с судном

В Великобритании 57-летний яхтсмен Нельсон таинственно исчез вместе с судном
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Великобритании ищут яхтсмена, который таинственно исчез вместе со своим судном у побережья графства Девон. Об этом пишет Daily Mail.

57-летнего Гая Нельсона из города Ройал-Лемингтон-Спа в последний раз видели 8 сентября. Он был на борту своей яхты «Ласточка» у берегов острова Дрейка.

Нельсон часто путешествовал на яхте в районе этого острова, отплывая из гаваней Девона и Корнуолла. При этом на пути следования у него не было знакомых, и ему незачем было приставать к берегу.

Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали Нельсона 5 сентября в деревне Сент-Доминик. С тех пор он бесследно исчез. Так как ни останков яхтсмена, ни обломков судна обнаружено не было, власти надеются найти его живым.

Ранее сообщалось, что в Австралии на мелководье вынесло пустую парусную лодку, которая за 10 дней до этого отчалила из Вануату с владельцем на борту. Полиция установила, что судно принадлежит 62-летнему Хартвеллу Шампаню, однако найти его так и не удалось.

