17:35, 30 сентября 2025Силовые структуры

Заместитель главы управления Росгвардии Северной Осетии задержан за взятки

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Северной Осетии задержали полковника полиции Юрия Дзгоева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, вместе с главой управления Росгвардии Северной Осетии Валерием Голотом был задержан его заместитель — полковник полиции Дзгоев. Он занимался материально-техническим обеспечением (МТО).

В его загородном доме уже проведены обыски. Следствие устанавливает все подробности коррупционной схемы и законность действий руководства.

Ранее сообщалось, что главу управления Росгвардии Северной Осетии задержали за взятки.

