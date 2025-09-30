Заместитель главы управления Росгвардии Северной Осетии задержан за взятки

В Северной Осетии задержали полковника полиции Дзгоева

В Северной Осетии задержали полковника полиции Юрия Дзгоева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, вместе с главой управления Росгвардии Северной Осетии Валерием Голотом был задержан его заместитель — полковник полиции Дзгоев. Он занимался материально-техническим обеспечением (МТО).

В его загородном доме уже проведены обыски. Следствие устанавливает все подробности коррупционной схемы и законность действий руководства.

Ранее сообщалось, что главу управления Росгвардии Северной Осетии задержали за взятки.