00:30, 1 октября 2025Экономика

Зарплаты госслужащих в России выросли

Оклады госслужащих и дипломатов в России выросли на 7,6 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Оклады госслужащих и дипломатов в России выросли на 7,6 процента. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовых актов.

С начала октября оклады федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов выросли в соответствии с присвоенными им классными чинами. Согласно тексту документа, размеры окладов дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений увеличились соразмерно с присвоенными им дипломатическими рангами.

Также на 7,6 процента выросли зарплаты президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Аналогично увеличились зарплаты вице-премьеров, министров, глав ведомств и других федеральных чиновников. Повышение произошло впервые за два года.

Помимо госслужащих и чиновников с 1 октября текущего года индексировали зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Оклады стали больше у сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других ведомств.

