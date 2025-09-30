Землю накрыла мощнейшая магнитная буря

Землю накрыла мощнейшая за последние три месяца магнитная буря

Землю накрыла сильнейшая за последние три месяца магнитная буря. Ей присвоили класс G3+, об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

«Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выброс до уровня 7.33», — заявил эксперт. Он отметил, что последний раз настолько сильная буря наблюдалась 1 июня, когда произошел прямой удар крупного солнечного протуберанца по планете.

Богачев добавил, что на данный момент обстановка в околоземном космическом пространстве значительно осложняется влиянием повышенной солнечной активности.

Ранее, 25 сентября, на Солнце зафиксировали две сильные вспышки в одни сутки.