Экономика
10:21, 30 сентября 2025Экономика

Землю накрыла мощнейшая магнитная буря

Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Землю накрыла сильнейшая за последние три месяца магнитная буря. Ей присвоили класс G3+, об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

«Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выброс до уровня 7.33», — заявил эксперт. Он отметил, что последний раз настолько сильная буря наблюдалась 1 июня, когда произошел прямой удар крупного солнечного протуберанца по планете.

Богачев добавил, что на данный момент обстановка в околоземном космическом пространстве значительно осложняется влиянием повышенной солнечной активности.

Ранее, 25 сентября, на Солнце зафиксировали две сильные вспышки в одни сутки.

