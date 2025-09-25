Наука и техника
Вторая за сутки сильная вспышка произошла на Солнце

Вторая за сутки вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце
Фото: Rajiv Bajaj / Reuters

Вторая за сутки вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.

Отмечается, что в среду, 24 сентября, в 22:13 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W49) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут. Ранее сообщалось о вспышке М1.0.

15 сентября на Землю обрушилась сильнейшая за последние три месяца магнитная буря. Уровень магнитных колебаний менялся от класса G3 до G2. Геомагнитные возмущения были вызваны крупной корональной дырой на Солнце. По своей силе буря превзошла первоначальные расчеты ученых.

