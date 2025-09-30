Жительница Марьинки: ВСУ полностью разрушили город

Город Марьинка на территории Донецкой народной республики (ДНР) был полностью разрушен украинскими войсками. Об этом рассказала местная жительница Галина, передает ТАСС.

«Города фактически нет. И вряд ли его восстановят. Не то чтобы смысла нет», — рассказала жительница.

По ее словам, город можно восстановить, только перестроив его заново, снеся все и поставив многоквартирный комплекс.

В декабре 2023 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Марьинку, скорее всего, будут восстанавливать, хотя город и сильно разрушен. Тогда он также сообщил, что Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться Вооруженными силами Украины после взятия этого населенного пункта.