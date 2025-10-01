1 октября в России отмечают Дeнь Cуxoпутныx вoйcк, а в мире празднуют Международный день пожилых людей и День музыки. Православные верующие вспоминают преподобного Евмения Гортинского и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 1 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Дeнь Cуxoпутныx вoйcк ΡФ

Считается, что 1 октября (по старому стилю) 1550 года началась история Сухопутных войск России. В тот день Иван Грозный своим указом велел собрать тысячу людей в Москве и окрестных городах, чтобы организовать стрелецкие полки для постоянной сторожевой службы.

В настоящее время главная задача Сухопутных войск — обеспечивать безопасность и защиту национальных интересов жителей России, а также оберегать территорию страны на суше.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день музыки

Праздник был учрежден в 1973 году с подачи Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов торжества можно считать советского композитора Дмитрия Шостаковича — в 1973-м он написал письмо в ООН с предложением учредить праздник музыки, который поможет народам найти взаимопонимание. Так и вышло, главная цель Дня музыки — отметить роль музыкального искусства в реализации идеалов мира и дружбы между народами.

Международный день пожилых людей

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей в 1990 году, чтобы привлечь внимание к проблемам старшего поколения.

По данным организации, в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет. К 2050 году их число достигнет двух миллиардов, то есть более 20 процентов населения. В связи с этим ООН предлагает совместными усилиями обеспечить не только увеличение продолжительности жизни, но также ее качество и разнообразие.

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Какие еще праздники отмечают в мире 1 октября

Мeждунapoдный дeнь oxpaны eнoтoв;

Вceмиpный дeнь тaтуиpoвщикa;

Мeждунapoдный дeнь кoфe;

Вceмиpный дeнь кaкao и шoкoлaдa.

Какой церковный праздник 1 октября

Прославление преподобной княжны Евфросинии Суздальской

Святая Евфросиния родилась в 1212 году в семье великого князя Черниговского Михаила. Княжеская чета долгое время не могла иметь детей, и Евфросиния стала их первым ребенком, посланным свыше за усердную молитву. Согласно преданию, князю и его жене трижды являлась Богородица, чтобы сообщить о скором рождении дочери.

Когда княжна подросла, ее сосватали за брата Александра Невского, князя Федора, но жених ушел из жизни прямо в день свадьбы. Тогда Евфросиния ушла в Суздальский монастырь, где прожила всю жизнь. Предание гласит, что святой являлся сам Господь, чтобы рассказать о мученической кончине ее отца и скором нашествии татар на Русь — в 1238 году ордынцы полностью разрушили Суздаль, и только обитель Евфросинии уцелела благодаря ее молитвам. В 1250 году святая отошла к Богу, по легенде, вскоре на ее могиле начали происходить многочисленные чудеса.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 1 октября

День памяти преподобного Евмения Гортинского;

День памяти преподобного Илариона Оптинского;

День памяти мученицы Ариадны Промисской;

День памяти мучениц Софии и Ирины Египетских;

День памяти мученика Кастора;

Праздник в честь икон Богородицы: «Целительница», «Молченская» и «Старорусская».

Приметы на 1 октября

На Руси 1 октября называли Ариной Шиповницей, по имени православной святой Ариадны Промисской. В старину верили, что ягоды шиповника, собранные в этот день, приобретают особенно полезные свойства.

В этот день нельзя оставлять детей без присмотра — чтобы нечистая сила не наслала на них болезнь.

Стричь волосы 1 октября — «отрезать» себе годы жизни.

Звать гостей в дом — к разладу в семье.

Кто родился 1 октября

Олег Ефремов (1927-2000)

Фото: В. Нисанов / РИА Новости

Советский и российский актер прославился благодаря фильмам «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Однажды двадцать лет спустя» «Живые и мертвые», «Война и мир», «Гори, гори моя звезда», «Ширли-мырли». Около 50 лет Ефремов преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, создал несколько актерских и режиссерских курсов, а также заведовал кафедрой актерского мастерства.

Ричард Харрис (1930-2002)

Актер приобрел известность после главной роли в драме «Такова спортивная жизнь». Также Харрис снимался в фильмах «Красная пустыня», «Камелот», «Кромвель», «Непрощенный», «Гладиатор» и «Граф Монте-Кристо». Одна из самых известных ролей — Альбус Дамблдор в первых двух фильмах о Гарри Поттере.

Кто еще родился 1 октября