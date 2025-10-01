Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

Росавиация: Аэропорт Оренбурга ограничил работу на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Оренбурга временно ограничил работу. Он не принимает и не выпускает воздушные суда (ВС), об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры, принятые в воздушной гавани, начали действовать с 08.29 по московскому времени

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ранее временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда. Они действовали 1 октября с 00:55 до 07:19 по московскому времени.

В сентябре в России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Он оставил на кромке воздушного судна вмятину с разрывом обшивки.