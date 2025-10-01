Алаудинов высказался о поставках Tomahawk на Украину

Алаудинов заявил, что поставки Tomahawk на Украину ничего не поменяют

Украина сто процентов получит американские ракеты Tomahawk, но они ничего не поменяют. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас им дадут Tomahawk. Если они про них заговорили, верьте, они их стопроцентно им дадут. А что они им дадут? Вряд ли это все поменяет что бы то ни было сегодня на передовой», — сказал он.

По его словам, российская армия идет вперед, а противник понимает, что ничем не может ее остановить.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать президент США Дональд Трамп. Вэнс уточнил, что сейчас этот вопрос обсуждается в американской администрации.