Алаудинов высказался о поставках Tomahawk на Украину

Алаудинов заявил, что поставки Tomahawk на Украину ничего не поменяют
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Украина сто процентов получит американские ракеты Tomahawk, но они ничего не поменяют. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас им дадут Tomahawk. Если они про них заговорили, верьте, они их стопроцентно им дадут. А что они им дадут? Вряд ли это все поменяет что бы то ни было сегодня на передовой», — сказал он.

По его словам, российская армия идет вперед, а противник понимает, что ничем не может ее остановить.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать президент США Дональд Трамп. Вэнс уточнил, что сейчас этот вопрос обсуждается в американской администрации.

