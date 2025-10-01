Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 1 октября 2025Из жизни

Археологи нашли затонувший корабль возрастом две тысячи лет

В Хорватии археологи нашли на дне 12-метровый корабль времен Римской империи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: R. Scholz / International Centre for Underwater Archaeology in Zadar

На дне залива Барбир, Хорватия, обнаружены остатки кораблекрушения времен Римской империи. Об этом сообщает Croatia Week.

Археологи нашли 12-метровый затонувший корабль, который пролежал под слоем песка почти две тысячи лет. Отмечается, что у него сохранились элементы верхней конструкции. «Мы обнаружили кусок древесины с железным гвоздем, что указывает на возможность более значительной находки», — пояснил директор Международного центра подводной археологии Задара Младен Пешич.

Специалисты датировали судно I-II веками нашей эры. На борту затонувшего корабля обнаружены сотни оливковых косточек, остатки винограда, персиков и грецких орехов, что указывает на перевозку сельскохозяйственной продукции.

Материалы по теме:
«Русские первыми ходили по арктическим морям» Этот историк всю жизнь ищет древние города. Они помогут России заявить право на Арктику
«Русские первыми ходили по арктическим морям»Этот историк всю жизнь ищет древние города. Они помогут России заявить право на Арктику
6 ноября 2019
«Это уникальное искусство» Древние чукчи научились делать шедевры из бивней моржей. Как они оказались за океаном?
«Это уникальное искусство»Древние чукчи научились делать шедевры из бивней моржей. Как они оказались за океаном?
15 декабря 2021

Судно планируют задокументировать прямо на дне моря с помощью фотограмметрия. После этого его законсервируют тем же песком, который защищал его два тысячелетия. Подъем потребовал бы миллионов евро (сотен миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, на дне реки нашли обломки парохода, который загорелся и пошел ко дну в 1880 году. Их обнаружили случайно: местные исследователи изучали реку в поисках другого судна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Девушка проучила очень опекающих ее родителей с помощью полиции

    Некоторым россиянам повысили оклады с 1 октября

    Археологи нашли затонувший корабль возрастом две тысячи лет

    Создано устройство для моментального лечения тяжелых переломов

    Названа частота оргазмов у женщин в зависимости от возраста

    Россиян предупредили о перехода ряда квартир в собственность государства

    Эстония будет продавать брошенные на границе с Россией автомобили

    Стубб рассказал об изменении подхода Трампа по урегулированию на Украине

    Малоимущим россиянам предложили выдавать продовольственные сертификаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости