Баран устроил разгром в российском магазине

Баран устроил разгром в магазине в башкирском селе Красная Горка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Баран устроил разгром в колбасном магазине в башкирском селе Красная Горка. Действия животного попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как баран разгоняется и разбивает стекла в российской точке общепита. После животное оказывается внутри магазина.

Как утверждает Baza, спустя некоторое время баран сбежал. По данным Telegram-канала Shot, его начали искать хозяева.

До этого сообщалось, что жителя Курской области, который попытался въехать в магазин на лошади и размахивал шашкой, высекли плетью в казачьем обществе и уволили с работы.

Еще раньше в Сыктывкаре спасатели на протяжении часа бегали за лошадью, которая сбежала от хозяев.

