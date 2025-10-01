Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:36, 1 октября 2025Экономика

Безработица в России упала до исторического минимума

Росстат: Уровень безработицы в России упал до исторического минимума в 2,1 %
Вячеслав Агапов

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Уровень безработицы в России упал до исторического минимума. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

В августе показатель сократился до 2,1 процента. Предыдущий рекорд в 2,2 процента фиксировался в мае 2025 года и держался на протяжении июня и июля. Общая численность людей без работы в стране снизилась на 58 тысяч человек, до миллиона 592 тысяч человек.

В марте и апреле безработица в России составляла 2,3 процента, в январе-феврале — 2,4 процента, а с октября по декабрь прошлого года — 2,3 процента соответственно.

Россия уже достигла самого низкого уровня безработицы среди стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам второго квартала. В частности, в июне текущего года доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2 процента. Это минимальный уровень среди всех крупнейших экономик мира. На втором месте среди стран с низкой безработицей — Япония (2,5 процента), на третьем — Южная Корея (2,6 процента).

Аудиторы Счетной палаты предложили сократить на треть лимит выплат пособий по безработице и урезать его с 41,6 миллиарда до 30 миллиардов рублей. В отчете ведомства сказано, что нынешние цифры взяты на основании предполагаемой необходимости помогать 400 тысячам безработных. Однако в начале осени количество получателей выплат оценивается в 300 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам нужно задушить Крым». В Британии призвали ударить по полуострову ракетами Taurus. Что ответил Кремль?

    Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Появились новые подробности об отравлении российских школьников порошком

    Власти США обвинили в шатдауне демократов

    Появились подробности о расправе над россиянкой и ее дочерями

    Под Москвой водитель Lexus протаранил территорию детского сада

    Названа лучшая стрижка для женщин старше 50 лет

    Ведущая сделала признание в эфире и заставила гостя шоу открыть рот от удивления

    Названы сроки решения ЕС по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости