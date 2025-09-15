Россия возглавила рейтинг G20 по одному показателю

РИА Новости: В России самая низкая безработица среди стран G20

Самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам второго квартала была зафиксирована в России.

Об этом следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.

В частности, в июне текущего года доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2 процента. Это минимальный уровень среди всех крупнейших экономик мира. На втором мире среди стран с низкой безработицы Япония (2,5 процента), на третьем — Южная Корея (2,6 процента).

Ранее статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что два последних года темпы роста российской экономики превышали среднемировые. Он напомнил, что в 2024 году ВВП России вырос на 4,3 процента, а в 2023 году — на 4,1 процента.

В июле 2025 года индекс безработицы в России составил минус 46 пунктов.