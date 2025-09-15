Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:57, 15 сентября 2025Экономика

Россия возглавила рейтинг G20 по одному показателю

РИА Новости: В России самая низкая безработица среди стран G20
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» (G20) по итогам второго квартала была зафиксирована в России.
Об этом следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.

В частности, в июне текущего года доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2 процента. Это минимальный уровень среди всех крупнейших экономик мира. На втором мире среди стран с низкой безработицы Япония (2,5 процента), на третьем — Южная Корея (2,6 процента).

Ранее статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что два последних года темпы роста российской экономики превышали среднемировые. Он напомнил, что в 2024 году ВВП России вырос на 4,3 процента, а в 2023 году — на 4,1 процента.

В июле 2025 года индекс безработицы в России составил минус 46 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

    Влияние новейшего вида оружия в конфликте на Украине оценили

    Названы три потенциально опасных фрукта

    Россия возглавила рейтинг G20 по одному показателю

    В сети высмеяли выражение лица нового директора ФБР со словами «наделал в штаны»

    В МВД перечислили тревожные признаки влияния мошенников на детей

    В России оценили вероятность новой пандемии коронавируса

    В России впервые в истории проголосовали с помощью дрона

    Прохожий нашел останки ушедшего из дома шесть лет назад геймера

    ВВС Польши лишились Су-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости