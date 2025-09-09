Экономика
18:41, 9 сентября 2025Экономика

Рост российской экономики объяснили четырьмя главными причинами

Минтруд: Два последних года темпы роста экономики РФ превышали среднемировые
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Два последних года темпы роста российской экономики превышали среднемировые. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что в 2024 году ВВП России вырос на 4,3 процента, а в 2023 году — на 4,1 процента. Причинами такой динамики, по словам чиновника, стали четыре главных фактора. Первый — это рост внутреннего спроса, причем как потребительского, так и инвестиционного. Второй фактор — рост производительности, а третий — снижение безработицы. Четвертой причиной стало повышение реальных доходов населения.

Опрос, проведенный Банком России, показал ухудшение ожиданий по росту национальной экономики в 2025 году с 1,4 процента в июле до 1,2 процента. Однако аналитики надеются на более крепкий рубль и более быстрое снижение ключевой ставки. Что касается прогноза по инфляции на 2026 год, то он остался на уровне 4,7 процента.

В то же время в первой половине 2025 года в РФ до 30,4 процента выросла доля убыточных компаний.

