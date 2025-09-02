Доля убыточных компаний в России взлетела до максимума

«Известия»: Доля убыточных компаний взлетела до максимальных с пандемии 30,4 %

В первой половине 2025 года доля убыточных компаний без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур взлетела до 30,4 процента, что стало максимумом со времен пандемии COVID-19, когда об убытках сообщили 35 процентов бизнеса. Такую статистику со ссылкой на данные Росстата приводят «Известия».

Прибыль в указанный период получили 43 тысячи организаций, в совокупности она составила 18,4 триллиона рублей. Убытки на пять триллионов рублей получили почти 19 тысяч организаций.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал, что такое значение говорит о системных проблемах с доходностью в ряде отраслей. В норме доля убыточных компаний составляет 15-20 процентов, в большинстве развитых стран она колеблется в районе 10-20 процентов, а показатель в 30 процентов наблюдается в развивающихся рынках в кризис.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин объяснил убытки высокой ключевой ставкой Центробанка, заметно увеличившей стоимость обслуживания долга, ростом издержек, удорожанием логистики и изменением в налоговом законодательстве.

По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасии Прикладовой, влияет на ситуацию и зафиксированный по итогам года рост зарплат на 15 процентов. Он дополнительно увеличивает расходы компаний при стагнирующих доходах.

По оценке Росстата, с наибольшими убытками сталкивается угольная отрасль, а также производство и распределение пара и горячей воды, водоснабжение и водоотведение и утилизация отходов, то есть отрасли, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Лишь немногим лучше ситуация в сухопутном пассажирском транспорте и научных исследованиях, которые сталкиваются с сокращением грантов и инвестиций.

В каждой из указанных выше сфер в минусе находятся половина и более предприятий. Лучше всего ситуация в производстве бумаги, резиновых и пластмассовых изделий, текстиля и лекарств. Хорошо себя чувствует и оптовая торговля. Все они имеют стабильный спрос и относительно низкую капиталоемкость, отмечается в материале.

Как объяснил Чернов, рост числа убыточных компаний ведет к снижению налоговых поступлений, падению инвестиционной активности и росту долговой нагрузки. В перспективе ситуация может перерасти в массовые банкротства и дальнейший рост цен, поскольку оставшиеся на рынке компании начнут увеличивать стоимость товаров и услуг.

При этом Катырин уверен, что текущие макроэкономические условия провоцируют усугубление проблем, а для их решения необходимы действия правительства. Опрошенные изданием эксперты считают, что помочь отраслям могут масштабная господдержка, снижение ключевой ставки и долгосрочные программы модернизации.

Ранее источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, рассказал, что дефицит федерального бюджета России в 2025 году может превысить заложенный уже после коррекции показатель 1,7 процента ВВП. По его словам, ресурсная база для налогов сжимается, что не может не сказаться на возможностях для роста расходов.