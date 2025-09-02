Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:49, 2 сентября 2025Экономика

Доля убыточных компаний в России взлетела до максимума

«Известия»: Доля убыточных компаний взлетела до максимальных с пандемии 30,4 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

В первой половине 2025 года доля убыточных компаний без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур взлетела до 30,4 процента, что стало максимумом со времен пандемии COVID-19, когда об убытках сообщили 35 процентов бизнеса. Такую статистику со ссылкой на данные Росстата приводят «Известия».

Прибыль в указанный период получили 43 тысячи организаций, в совокупности она составила 18,4 триллиона рублей. Убытки на пять триллионов рублей получили почти 19 тысяч организаций.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал, что такое значение говорит о системных проблемах с доходностью в ряде отраслей. В норме доля убыточных компаний составляет 15-20 процентов, в большинстве развитых стран она колеблется в районе 10-20 процентов, а показатель в 30 процентов наблюдается в развивающихся рынках в кризис.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин объяснил убытки высокой ключевой ставкой Центробанка, заметно увеличившей стоимость обслуживания долга, ростом издержек, удорожанием логистики и изменением в налоговом законодательстве.

По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасии Прикладовой, влияет на ситуацию и зафиксированный по итогам года рост зарплат на 15 процентов. Он дополнительно увеличивает расходы компаний при стагнирующих доходах.

По оценке Росстата, с наибольшими убытками сталкивается угольная отрасль, а также производство и распределение пара и горячей воды, водоснабжение и водоотведение и утилизация отходов, то есть отрасли, связанные с жилищно-коммунальными услугами. Лишь немногим лучше ситуация в сухопутном пассажирском транспорте и научных исследованиях, которые сталкиваются с сокращением грантов и инвестиций.

Материалы по теме:
Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?
Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?
15 июля 2025
«Так продолжаться не могло» 35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
«Так продолжаться не могло»35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
11 июля 2024

В каждой из указанных выше сфер в минусе находятся половина и более предприятий. Лучше всего ситуация в производстве бумаги, резиновых и пластмассовых изделий, текстиля и лекарств. Хорошо себя чувствует и оптовая торговля. Все они имеют стабильный спрос и относительно низкую капиталоемкость, отмечается в материале.

Как объяснил Чернов, рост числа убыточных компаний ведет к снижению налоговых поступлений, падению инвестиционной активности и росту долговой нагрузки. В перспективе ситуация может перерасти в массовые банкротства и дальнейший рост цен, поскольку оставшиеся на рынке компании начнут увеличивать стоимость товаров и услуг.

При этом Катырин уверен, что текущие макроэкономические условия провоцируют усугубление проблем, а для их решения необходимы действия правительства. Опрошенные изданием эксперты считают, что помочь отраслям могут масштабная господдержка, снижение ключевой ставки и долгосрочные программы модернизации.

Ранее источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, рассказал, что дефицит федерального бюджета России в 2025 году может превысить заложенный уже после коррекции показатель 1,7 процента ВВП. По его словам, ресурсная база для налогов сжимается, что не может не сказаться на возможностях для роста расходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    Доля убыточных компаний в России взлетела до максимума

    Момент взрыва в многоэтажке атакованного ВСУ российского города попал на видео

    Си Цзиньпин назвал основных победителей во Второй мировой войне

    Передача контактов российских военных и поддерживающих СВО пожарных обернулась госизменой

    Россиянин описал пляж в Прибалтике фразой «много девушек и мало одежды»

    Samsung прекратит поддержку популярных устройств

    Сотрудник похоронного бюро раскрыл самые отвратительные детали своей работы

    Горящая после атаки ВСУ на российский город многоэтажка попала на видео

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости