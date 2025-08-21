В России подсчитали индекс безработицы

ВЦИОМ: Индекс безработицы упал в РФ до самого низкого уровня

В июле 2025 года индекс безработицы в России опустился до одного из самых низких за последние месяцы значений — минус 46 пунктов. Это выяснили эксперты аналитического центра ВЦИОМ. Их выводы процитировал ТАСС.

Отмечается, что подавляющее большинство жителей России в настоящее время не сталкиваются с увольнениями в своем ближайшем окружении. В июне индекс составлял минус 48 пунктов, а в последний месяц весны минус 44 пункта.

Как отмечают во ВЦИОМ, индекс рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос «Сколько человек среди ваших близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев?».

Ранее появились данные о том, что на российских предприятиях наблюдается рост скрытой безработицы. Иными словами, становится все больше работников, которые находятся в простое, заняты неполный рабочий день или неполную неделю, а также тех, что ожидают увольнения. В июле по сокращенному графику трудились 14,4 процента от среднесписочной численности работников, хотя в июне речь шла лишь о 9,1 процента.