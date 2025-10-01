82-летний известный телеведущий рассказал об угрожающем жизни состоянии

Британский телеведущий Тони Блэкберн заявил, что еле выжил после сепсиса

Известный британский теле- и радиоведущий Тони Блэкберн рассказал о проблемах со здоровьем. В эфире ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV он заявил, что перенес угрожающее жизни состояние, передает The Mirror.

«У меня был сепсис, два года назад. Насколько я понимаю, я еле выжил, но в тот момент не знал об этом», — сообщил Блэкберн.

82-летний ведущий не раскрыл другие подробности, но при этом поиронизировал на тему выздоровления. «Однажды утром я проснулся, у моей кровати собралась вся семья, и я подумал: "Боже, они не получат мои деньги". После этого я и поправился!» — пошутил Блэкберн.

Ранее Блэкберн назвал две привычки, которые помогают ему поддерживать здоровье. В частности, ведущий рассказал, что старается не напрягать себя физическими нагрузками.