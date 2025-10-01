Бывшая жена Моргенштерна показала откровенное декольте

Бывшая жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала откровенное декольте

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала откровенное декольте на фото. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенном кадре во время отдыха на море. Она позировала на фоне воды и гор в черном топе от бикини, демонстрируя часть обнаженной груди.

При этом девушка уложила волосы в две симметричные косы, украсив их цветами, и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

В июле Дилара Зинатуллина также показала внешность на школьных фото.