Бывшему замначальника российской колонии ужесточили наказание за взятку

В Амурской области суд ужесточил наказание экс-замначальника колонии Колесникову

Амурский областной суд ужесточил наказание бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 8 Денису Колесникову, осужденному за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

Апелляцию на приговор подал как Колесников, так и прокурор. В результате суд не только оставил в силе приговор о пяти годах колонии строгого режима, но и удовлетворил требование прокуратуры о конфискации 40 тысяч рублей. Осужденный просил заменить реальный срок на штраф из-за признания вины, раскаяния и положительной характеристики, но получил отказ.

По версии следствия, Колесников вымогал у мастера участка деревообработки Центра трудовой адаптации осужденных 200 тысяч рублей. В итоге он получил часть суммы — 40 тысяч рублей.

Ранее в Перми суд смягчил меру пресечения экс-начальнику местной колонии.

