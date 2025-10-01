Интернет и СМИ
04:00, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Бывший заключенный рассказал об условиях в шведской тюрьме

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reimphoto / Getty Images

Пользователь Reddit с ником DeliciousMedicine181 рассказал о быте в шведских тюрьмах. По его словам, он всего за два года сменил три исправительных учреждения с тремя разными типами строгости режима.

«Если говорить о наиболее мягком режиме, то в этой тюрьме можно было круглосуточно свободно передвигаться по тюремному блоку и общей зоне. День начинался в 7 утра, когда охранники будили всех и проводили перекличку. Завтрак проходил с 8 до 9. Те, кто работал, делали это с 9 до 12 и с 13 до 16 часов, обедая в промежутке. После ужина в 17:00 — свободное время, которое мы тратили на прогулки. Закрывался блок в 21:30», — написал автор.

По его словам, питание в тюрьме было неплохим по качеству, хотя еда показалась ему дешевой, а порции строго лимитированными. Его выручало то, что заключенные могли покупать пищу, закуски и сладости в тюремном магазине.

Он добавил, что ни разу не видел драки между надзирателями и заключенными, хотя стычки между сидельцами периодически случались, пусть он и назвал их несерьезными. Автор отметил, что относительную мягкость шведских тюрем связывает с необходимостью реабилитации осужденных, а не с попыткой запугать их возвращением в суровые и тяжелые для выживания камеры.

«Я обуздал свою депрессию, у меня появилось время на терапию и тренировки. Я неплохо сбросил вес и пришел в лучшую физическую форму. И мне даже нравилось там находиться, это был хороший отдых от реальности», — заключил DeliciousMedicine181.

Ранее другой пользователь Reddit, отбывающий пожизненное заключение, рассказал посетителям портала о том, как устроен его тюремный быт. По словам британца, за решетку он угодил за лишение жизни другого человека.

